При этом ранее стало известно, что за последние сутки ВСУ потеряли более 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях. Как заявили в министерстве обороны РФ, вражеские подразделения были ликвидированы артиллериями группировок войск «Запад» и «Центр» соответственно.