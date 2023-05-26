Экс-глава МИД ФРГ Габриэль предрек контрнаступление ВСУ в масштабах Второй мировой войны

Контрнаступление украинской армии должно стать крупнейшим сражением в Европе за последние 78 лет. Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
Политик дал интервью немецкому телеканалу ZDF, в ходе которого поделился ожиданиями от готовящейся операции ВСУ. Он отметил, что бой может стать самым масштабным с момента окончания Второй мировой войны.
«Боюсь, это продлится долго. Это будет грандиозная битва: 30-40 тысяч человек с украинской стороны и как минимум столько же с российской», — сказал экс-глава ведомства.
При этом ранее стало известно, что за последние сутки ВСУ потеряли более 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях. Как заявили в министерстве обороны РФ, вражеские подразделения были ликвидированы артиллериями группировок войск «Запад» и «Центр» соответственно.