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Экс-глава МИД ФРГ Габриэль предрек контрнаступление ВСУ в масштабах Второй мировой войны

Политика
Экс-глава МИД ФРГ Габриэль предрек контрнаступление ВСУ в масштабах Второй мировой войны

Контрнаступление украинской армии должно стать крупнейшим сражением в Европе за последние 78 лет. Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Политик дал интервью немецкому телеканалу ZDF, в ходе которого поделился ожиданиями от готовящейся операции ВСУ. Он отметил, что бой может стать самым масштабным с момента окончания Второй мировой войны.

«Боюсь, это продлится долго. Это будет грандиозная битва: 30-40 тысяч человек с украинской стороны и как минимум столько же с российской», — сказал экс-глава ведомства.

При этом ранее стало известно, что за последние сутки ВСУ потеряли более 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях. Как заявили в министерстве обороны РФ, вражеские подразделения были ликвидированы артиллериями группировок войск «Запад» и «Центр» соответственно.
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