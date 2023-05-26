В новом выпуске программы «Грани свободы» глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада пообщалась актрисой и общественным деятелем Кристиной Дасарской.
Кристина — уроженка Артемовска, но детство и юность провела в Киеве. Уже 14 лет она постоянно живет в России. Работу в кино и на телевидении девушка совмещает с гуманитарной деятельностью, является организатором и руководителем штаба помощи беженцам. С самого начала СВО актриса поняла, что не может бездействовать и оставаться в стороне от происходящего.
«Мне хотелось помогать людям. Там мои родственники, мои близкие и друзья. Я как будто, «отрабатывала карму», чтобы с ними все было в порядке. Мы с единомышленниками начали помогать украинским беженцам, которые приезжали в Россию интенсивно, регулярно и постоянно», — отметила Дасарская.
Гостья программы рассказала, как организовала координационный центр поддержки переселенцев и сбор гуманитарной помощи. По ее словам, многие подопечные штаба уже получили российское гражданство или собираются это сделать.
«У нас общая масса людей сначала была из ДНР, потом из ЛНР, ну, а дальше стали прибывать из Харьковской и Киевской областей. На этом все не остановилось: люди, которые колесили по Европе, были в Польше, Румынии и Болгарии, они стали приезжать сюда. Это не удивительно, потому что там их никто не ждет, и вся та помощь, которая была им там предложена, она закончилась», — подчеркнула общественный деятель.
Кристина поддерживает Россию в борьбе с киевским режимом. Она рассказала, как к этому относятся ее знакомые, которые находятся по другую сторону баррикад.
«Я получаю много угроз и проклятий. Проклятия — это мое любимое, потому что для тех, кто их присылает, они имеют эффект бумеранга», — заявила актриса.
Последние девять лет на Украине происходили чудовищные и страшные вещи. Кристина Дасарская привела конкретные примеры и поделилась личной трагедией: один ее дядя был зверски убит националистами, а другой попал под обстрел ВСУ. Обо всем подробнее — в новом выпуске программы «Грани свободы».