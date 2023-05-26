«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Кристина Дасарская

Кристина — уроженка Артемовска, но детство и юность провела в Киеве. Уже 14 лет она постоянно живет в России. Работу в кино и на телевидении девушка совмещает с гуманитарной деятельностью, является организатором и руководителем штаба помощи беженцам. С самого начала СВО актриса поняла, что не может бездействовать и оставаться в стороне от происходящего.