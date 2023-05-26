Более половины жителей Германии выступили за сохранение экономических санкций против России

Большинство граждан Германии верят в необходимость санкционных ограничений против России. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного кельнским Институтом немецкой экономики.
Исследователи выяснили, что санкции поддерживает 71% опрошенных граждан. 72% из них признали негативное действие введенных экономических ограничений на экономику Германии. Тем не менее 84% поддержавших рестрикции уверены в эффективности такого метода воздействия на Москву, отметили авторы социального эксперимента.
Журналисты сообщили, что среди выступивших за санкции большинство (91%) составляют сторонники партии «зеленых». Среди тех, кто высказался против введения ограничений, 66% поддерживают «Альтернативу для Германии» и 45% Левую партию Германии.
Ранее Япония ввела новые санкции против ряда российских технологических компаний.