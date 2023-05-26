Более половины жителей Германии выступили за сохранение экономических санкций против России

Исследователи выяснили, что санкции поддерживает 71% опрошенных граждан. 72% из них признали негативное действие введенных экономических ограничений на экономику Германии. Тем не менее 84% поддержавших рестрикции уверены в эффективности такого метода воздействия на Москву, отметили авторы социального эксперимента.