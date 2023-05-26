В Калининграде неизвестный украл велосипед, «перекусив» противоугонный стальной трос

В Калининграде злоумышленник украл велосипед из подъезда одного из жилых домов. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию обратился местный житель и сообщил, что в подъезде его дома была совершена кража. Неизвестный, перекусив противоугонный трос, похитил красный велосипед марки «Time Try» стоимостью 16 тысяч рублей.
На место происшествия прибыли правоохранители со служебно-розыскной собакой, которая не смогла взять след, потому что не обнаружила запах. Видеонаблюдения в подъезде не было.
Ранее в Ленинградской области неизвестный обокрал пенсионерку на кладбище. Он украл рюкзак с телефоном и кошельком.