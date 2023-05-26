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В Калининграде неизвестный украл велосипед, «перекусив» противоугонный стальной трос

Происшествия
В Калининграде неизвестный украл велосипед, «перекусив» противоугонный стальной трос

В Калининграде злоумышленник украл велосипед из подъезда одного из жилых домов. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился местный житель и сообщил, что в подъезде его дома была совершена кража. Неизвестный, перекусив противоугонный трос, похитил красный велосипед марки «Time Try» стоимостью 16 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли правоохранители со служебно-розыскной собакой, которая не смогла взять след, потому что не обнаружила запах. Видеонаблюдения в подъезде не было.

Ранее в Ленинградской области неизвестный обокрал пенсионерку на кладбище. Он украл рюкзак с телефоном и кошельком.
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