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Кинокритик Шнейдеров назвал забастовку сценаристов в США борьбой против диктатуры продюсеров

Шоу-бизнес
Кинокритик Шнейдеров назвал забастовку сценаристов в США борьбой против диктатуры продюсеров

Забастовка сценаристов в США — тревожная новость и одновременно шаг в коллективной борьбе с диктатурой продюсеров. Об этом заявил кинокритик Давид Шнейдеров. Он подчеркнул, что это мероприятие повлияло на ряд важных проектов.

В беседе с NEWS.ru он напомнил, что большую часть успеха фильма составляет сценарий. Если эта составляющая не отличается хорошим качеством, только в крайних случаях режиссер может снять отличный продукт.

Главная проблема заключается в продюсерах, поскольку финальное решение по проекту всегда зависит от него. Когда такого человека не устраивает работа команды, он находит новую.

«Сейчас в Америке происходит некая коллективная борьба с тотальной диктатурой продюсеров, и, если к этому еще присоединятся режиссеры, то, возможно, это господство хоть как-то уменьшится», — резюмировал собеседник.

Ранее забастовка стала причиной остановки съемок фильма «Громовержцы» от Marvel. Работа возобновится только после завершения мероприятий.
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