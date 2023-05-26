Кинокритик Шнейдеров назвал забастовку сценаристов в США борьбой против диктатуры продюсеров

Забастовка сценаристов в США — тревожная новость и одновременно шаг в коллективной борьбе с диктатурой продюсеров. Об этом заявил кинокритик Давид Шнейдеров. Он подчеркнул, что это мероприятие повлияло на ряд важных проектов.