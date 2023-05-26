Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Об этом информирует представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Другие подробности обстрела на данный момент не сообщаются. В частности, неизвестен тип установки, а также число пострадавших или погибших.
Днем в Донецке при обстреле ВСУ было повреждено здание железнодорожной станции. В результате пострадал работник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Накануне ВСУ выпустили по Калининскому району Донецка шесть снарядов из РСЗО. Атака была зафиксирована в 08:45.