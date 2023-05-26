В селе Поповка в Белгородской области беспилотник сбросил два взрывных устройства

В селе Поповка Краснояружского района с беспилотника сброшено два взрывных устройства. Один снаряд сдетонировал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Второй снаряд не разорвался. Взрывотехники и оперативные службы в ближайшее время приступят к его обезвреживанию.
Ранее украинские боевики нанесли удар по селу Новая Таволжанка, расположенному в Шебекинском округе Белгородской области.
Шесть ракет из реактивной системы залпового огня были выпущены по Калининскому району Донецка. ФАН публиковал кадры последствий прилетов, в результате которых загорелся частный жилой дом.