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В селе Поповка в Белгородской области беспилотник сбросил два взрывных устройства

Происшествия
В селе Поповка в Белгородской области беспилотник сбросил два взрывных устройства

В селе Поповка Краснояружского района с беспилотника сброшено два взрывных устройства. Один снаряд сдетонировал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Второй снаряд не разорвался. Взрывотехники и оперативные службы в ближайшее время приступят к его обезвреживанию.

Ранее украинские боевики нанесли удар по селу Новая Таволжанка, расположенному в Шебекинском округе Белгородской области.

Шесть ракет из реактивной системы залпового огня были выпущены по Калининскому району Донецка. ФАН публиковал кадры последствий прилетов, в результате которых загорелся частный жилой дом.
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