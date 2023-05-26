В Надыме торговцев краснокнижной рыбой приговорили к условным срокам

В Ямало-Ненецком автономном округе двоих мужчин признали виновными в торговле краснокнижным видом рыб. Об этом сообщает издание «Север-Пресс».
По данным следствия, в феврале 2021 года обвиняемые незаконно приобрели сибирского осетра для перепродажи. Было установлено, что они нанесли ущерб водным биологическим ресурсам страны на общую сумму 2,2 миллиона рублей.
Суд приговорил обоих к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а также назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.
Ранее в Приморье арестовали мужчину после попытки продать шкуру амурского тигра.