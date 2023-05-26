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В Надыме торговцев краснокнижной рыбой приговорили к условным срокам

Происшествия
В Надыме торговцев краснокнижной рыбой приговорили к условным срокам

В Ямало-Ненецком автономном округе двоих мужчин признали виновными в торговле краснокнижным видом рыб. Об этом сообщает издание «Север-Пресс».

По данным следствия, в феврале 2021 года обвиняемые незаконно приобрели сибирского осетра для перепродажи. Было установлено, что они нанесли ущерб водным биологическим ресурсам страны на общую сумму 2,2 миллиона рублей.

Суд приговорил обоих к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а также назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее в Приморье арестовали мужчину после попытки продать шкуру амурского тигра.
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