Психиатр Скавыш рассказал о последствиях одной выкуренной сигареты для подростка

Психиатр Владимир Скавыш рассказал об опасности одной выкуренной сигареты для подростка, сообщает «Газета.Ru».
Скавыш считает, что для подростка вред выкуренной сигареты состоит в психологической составляющей. С самого первого раза, по мнению психиатра, у тинейджера развивается зависимость. Это особенно вредно, если сверстники придерживаются такого же образа жизни и поддерживают курение.
Психиатр отметил, что у подростков зависимость формируется гораздо быстрее, чем у взрослых. Дело в том, что с возрастом у человека психика крепчает и более устойчива к дурному влиянию.
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