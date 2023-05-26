Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Психиатр Скавыш рассказал о последствиях одной выкуренной сигареты для подростка

Общество
Психиатр Скавыш рассказал о последствиях одной выкуренной сигареты для подростка

Психиатр Владимир Скавыш рассказал об опасности одной выкуренной сигареты для подростка, сообщает «Газета.Ru».

Скавыш считает, что для подростка вред выкуренной сигареты состоит в психологической составляющей. С самого первого раза, по мнению психиатра, у тинейджера развивается зависимость. Это особенно вредно, если сверстники придерживаются такого же образа жизни и поддерживают курение.

Психиатр отметил, что у подростков зависимость формируется гораздо быстрее, чем у взрослых. Дело в том, что с возрастом у человека психика крепчает и более устойчива к дурному влиянию.

Ранее врач Оксана Михалева рассказала об основных «жертвах» синдрома хронической усталости и о наиболее часто встречающихся симптомах. По ее словам, больше всего этому недугу подвергаются женщины — 70%.
вредные привычки психиатр курение подросток
Военкоры ФАН