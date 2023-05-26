Психиатр Скавыш рассказал о последствиях одной выкуренной сигареты для подростка

Скавыш считает, что для подростка вред выкуренной сигареты состоит в психологической составляющей. С самого первого раза, по мнению психиатра, у тинейджера развивается зависимость. Это особенно вредно, если сверстники придерживаются такого же образа жизни и поддерживают курение.