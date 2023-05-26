Ситуация с поставками Британией снарядов с обедненным ураном киевским нацистам ставит вопрос легитимности принимаемых руководством европейских стран решений. По словам Марии Захаровой, население европейских стран, озабоченное применением этих снарядов вблизи своих границ, направляет правительствам своих стран, как это произошло в Германии, запросы с требованием разъяснить, насколько это опасно и грозит ли это здоровью немцев. Однако получили ответ, что правительство Германии не обладает достаточной информацией, чтобы обсуждать эту тему. Германия и Британия находятся в одном блоке НАТО, и очевидно, там неоднократно обсуждалась проблематика использования снарядов с обедненным ураном. Но правительство Германии предпочитает держать своих граждан в неведении о том, какими последствиями для них обернется заражение территории Украины, откуда немцы получают продукты и другую продукцию. Происходит это потому, что Германия не суверенна в вопросах обеспечения безопасности своих граждан, и ее правительство вынуждено соглашаться с решениями, которые принимает доминирующая в мире сторона. Именно с такими проявлениями дисбаланса международных отношений должна покончить модель многополярного мира, отметила официальный представитель российского МИДа.