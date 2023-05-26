Мария Захарова объяснила, почему Россия в свое время признала избрание Петра Порошенко президентом Украины

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова объяснила в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему стратегия многополярного мира не имеет альтернатив.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что система международных отношений переживает глубокий кризис. Кризис этот, по ее словам, вызвало стремление США доминировать в международных отношениях, игнорируя интересы других стран. Преодоление кризиса возможно только в случае возвращения к традиционной модели международных отношений, где каждая страна выступает полноправным субъектом и имеет возможность развиваться в соответствии со своими национальными интересами.
Мария Захарова прибыла в Петербург на форум «Лихачевские научные чтения», который интересен тем, что в формате диалога представители российской дипломатической школы и зарубежные эксперты могут воспроизвести модель международных отношений будущего, основанную на принципах многополярного мира.
«Основной вопрос сегодня – каким может быть выход из этого кризиса не в прикладном плане, а в стратегическом плане. Все сошлись во мнении, и было единодушное понимание того, что именно многополярность, появление и формирование различных центров силы, экономического развития и философского осмысления дают возможность миру сформировать то, что мы все называем международными отношения», — отметила Мария Захарова.
Альтернативой гармоничного пути развития человеческой цивилизации является позиция доминирования одного центра силы, но она, как все убедились, привела к нынешнему состоянию обрушения международных связей и непрекращающимся военным конфликтам. Эта альтернатива, отметила официальный представитель МИД России, невозможна на планете Земля. Ни одна страна мира, по ее словам, не способна выстроить один центр управления, но попытки доминировать, навязать странам свою политику, а гражданам свое видение мира, очевидно, будут продолжаться. И задача сейчас – выработать такой механизм, который сделал бы не возможным доминирование в международных отношениях одной страны.
Основные вопросы, которые обсуждают эксперты на форуме, касаются разных аспектов многополярного мира. Необходимо ли делать ставку на географию или понимать многополярность в широком аспекте – как более объемные и пространственные связи в виде международных структур, как региональных, так и межрегиональных; какие ошибки в системе международных отношений необходимо учесть, чтобы мир вновь не оказался на грани глобального конфликта – эти и другие вопросы обсуждают эксперты на «лихачевских чтениях», отметила Мария Захарова.
Большое внимание на форуме, по ее словам, было уделено анализу ошибок, совершенных руководством СССР на рубеже 1980-1990-х годов. Одним из заблуждений, вынесенных из той поры, является мнение, что Запад окончил холодную войну против России. По словам официального представителя МИД РФ, развитие ситуации вокруг России показывает, что Запад не заканчивал холодную войну против нас, а просто перегруппировывался на горячую в очередном этапе развития истории.
Мария Захарова сожалеет, что Запад не откликнулся на призыв СССР и РФ строить международные отношения на принципах мирного сосуществования. Не стало стран, нацеленных на взаимное уничтожение, пропали все идеологические барьеры, но вместо того, чтобы это закрепить и развивать на этой основе новый миропорядок, Запад, отметила она, пошел другим путем, выбрав конфронтацию и создание новых очагов горячих конфликтов.
Отвечая на вопрос, не совершила ли Россия ошибку, признавая избрание на пост президента Украины Петра Порошенко в 2014 году, Мария Захарова напомнила, что российская сторона тогда четко сказала, что не признает эти выборы адекватными требованиям демократии, но согласилась работать с новым руководством Украины для поиска конструктивных решений внутри украинского кризиса, стремительно выходящего за пределы страны из-за вмешательство в него западных стран.
«Вмешательство Запада уже принесло свои разрушительные результаты, и только для того, чтобы найти возможность выхода из ситуации, эти итоги были зафиксированы. Нормальной, обычной реакции, которая бывает со стороны министерства иностранных дел на выборы в других странах, конечно, рядом не было. То есть это признание было с оговоркой, что оно происходит только для того, чтобы с той стороной можно было начать решать вопрос будущего Украины, с учетом всех факторов», – пояснила Мария Захарова.
Касаясь вопросов зерновой сделки и поставок снарядов с обедненным ураном киевскому режиму, официальный представитель МИД РФ отметила, что они как раз наглядно демонстрируют те проблемы системы международных отношений, к которым привело стремление США и их европейских союзников доминировать в мире. Это выразилось, в частности в том, что разрушена система международных договоренностей. Пакетное соглашение по зерновой сделке в отношении РФ не соблюдается, и это постоянно ставит вопрос целесообразности ее продления, отметила она.
Ситуация с поставками Британией снарядов с обедненным ураном киевским нацистам ставит вопрос легитимности принимаемых руководством европейских стран решений. По словам Марии Захаровой, население европейских стран, озабоченное применением этих снарядов вблизи своих границ, направляет правительствам своих стран, как это произошло в Германии, запросы с требованием разъяснить, насколько это опасно и грозит ли это здоровью немцев. Однако получили ответ, что правительство Германии не обладает достаточной информацией, чтобы обсуждать эту тему. Германия и Британия находятся в одном блоке НАТО, и очевидно, там неоднократно обсуждалась проблематика использования снарядов с обедненным ураном. Но правительство Германии предпочитает держать своих граждан в неведении о том, какими последствиями для них обернется заражение территории Украины, откуда немцы получают продукты и другую продукцию. Происходит это потому, что Германия не суверенна в вопросах обеспечения безопасности своих граждан, и ее правительство вынуждено соглашаться с решениями, которые принимает доминирующая в мире сторона. Именно с такими проявлениями дисбаланса международных отношений должна покончить модель многополярного мира, отметила официальный представитель российского МИДа.