Врач-эндокринолог Балашова перечислила продукты для снижения уровня сахара в крови

Для увеличения поступления в организм этих волокон эндокринолог советует употреблять продукты из цельного зерна, в частности, отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу. Также следует включать в меню овощи и фрукты, орехи и семечки. Также много пищевых волокон содержится в сухофруктах.