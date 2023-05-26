Врач-эндокринолог Балашова перечислила продукты для снижения уровня сахара в крови

Врач-эндокринолог рассказала о том, какие продукты обязательно должны присутствовать в рационе человека, больного сахарным диабетом. Специалист объяснила, что снизить риск развития ожирения и сахарного диабета помогают пищевые волокна.
В беседе с изданием Pravda.Ru эксперт отметила, что неперевариваемые пищевые волокна улучшают моторику пищеварительной системы, так как абсорбируют в себе все ненужное. Они помогают работе микробов нормальной микрофлоры организма.
Для увеличения поступления в организм этих волокон эндокринолог советует употреблять продукты из цельного зерна, в частности, отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу. Также следует включать в меню овощи и фрукты, орехи и семечки. Также много пищевых волокон содержится в сухофруктах.