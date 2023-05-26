В Госдуме предложили штрафовать зрителей треш-стримов за донаты

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Артем Ткачев сообщил, что законопроект находится в высокой степени готовности. Рабочей группе он поступил с поправками и рекомендациями от правительства, силовых и других заинтересованных ведомств, а также от Лиги безопасного интернета.