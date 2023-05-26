В Госдуме предложили штрафовать зрителей треш-стримов за донаты

Депутаты Госдумы готовят законопроект, предполагающий ответственность за ведение трансляций с издевательствами над людьми и животными. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Артем Ткачев сообщил, что законопроект находится в высокой степени готовности. Рабочей группе он поступил с поправками и рекомендациями от правительства, силовых и других заинтересованных ведомств, а также от Лиги безопасного интернета.
Депутат сообщил, что на закрытом заседании рабочей группы обсуждался ряд поправок. В частности, возникали вопросы, как разграничить демонстрацию и распространение.
Также отмечается необходимость разграничения уголовной и административной ответственности. В частности, если шокирующая трансляция является постановкой, за нее будет начисляться крупный штраф.
Ткачев сообщил, что обсуждались вопросы защиты жертв треш-стримеров и введение наказания для донатеров — тех, кто поддерживает такие трансляции рублем. По словам депутата, для зрителей нужно вводить разграничение ответственности.
Ранее СК РФ предложил установить административную и уголовную ответственность для создателей и покупателей треш-стримов.