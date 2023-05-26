Суд в ЯНАО вернул арендованные лесные участки

Природоохранная прокуратура ЯНАО проверила исполнение требований лесного законодательства ООО «Сибтехком». Об этом сообщили в правоохранительном ведомстве.
Организация-арендатор не передала лесные участки после окончания действия договора. Отмечается, что соглашение на продление срока аренды не было оформлено, пишет «Ямал-Медиа».
«Природоохранным прокурором к указанной организации предъявлены иски в суд о передаче лесных участков региональному департаменту природных ресурсов и экологии», — сообщили в прокуратуре.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора. Теперь ведомство будет контролировать исполнение решений суда.
Ранее государственная лесоучетная организация «Рослесинфорг» сообщила о сокращении объема вырубки леса на 31%. Это может быть связано с СВО и «кривой» отчетностью учреждения.