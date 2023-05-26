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Президент Бразилии да Силва поделился с Путиным впечатлениями о саммите G7

Политика
Президент Бразилии да Силва поделился с Путиным впечатлениями о саммите G7

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным поделился впечатлениями от участия в саммите G7. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Инициатором разговора стала бразильская сторона. В ходе переговоров были затронуты возможные посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине.

«Президент Бразилии поделился впечатлениями от участия в недавнем саммите «Группы семи», а также изложил свое видение возможных посреднических усилий по поиску путей урегулирования конфликта на Украине», — говорится в сообщении.

Ранее лидеры Бразилии и Китая провели телефонные переговоры по конфликту на Украине. Лула да Силва и Си Цзиньпинь также затронули тему предстоящего саммита БРИКС.
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