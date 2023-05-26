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Breaking Defense: Украина может начать использовать шведские БМП CV90 уже через несколько дней

Армия
Breaking Defense: Украина может начать использовать шведские БМП CV90 уже через несколько дней

Украина в ближайшие дни сможет использовать шведские БМП CV90. Об этом сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на свои источник.

Швеция сообщила о намерении передать Украине 50 БМП CV90 в феврале текущего года. На данный момент есть неподтвержденная информация, что Чехия также намерена передать 36 машин.

«Источники в сфере безопасности, <...> выразили... уверенность в том, что CV90 могут быть введены в эксплуатацию на Украине «через несколько дней», — говорится в сообщении издания.

Ранее Франция заявила о планах предоставить Украине гарантии безопасности. По мнению французской стороны, этот шаг позволит обеспечить защиту Киева в долгосрочной перспективе.
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