Breaking Defense: Украина может начать использовать шведские БМП CV90 уже через несколько дней

Украина в ближайшие дни сможет использовать шведские БМП CV90. Об этом сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на свои источник.
Швеция сообщила о намерении передать Украине 50 БМП CV90 в феврале текущего года. На данный момент есть неподтвержденная информация, что Чехия также намерена передать 36 машин.
«Источники в сфере безопасности, <...> выразили... уверенность в том, что CV90 могут быть введены в эксплуатацию на Украине «через несколько дней», — говорится в сообщении издания.
Ранее Франция заявила о планах предоставить Украине гарантии безопасности. По мнению французской стороны, этот шаг позволит обеспечить защиту Киева в долгосрочной перспективе.