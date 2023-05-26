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Рэпер Моргенштерн заявил, что не одобряет бодипозитив и ненавидит полных людей

Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн заявил, что не одобряет бодипозитив и ненавидит полных людей

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн✱ (признан иноагентом в РФ) заявил, что не одобряет движение бодипозитива и ему не нравятся люди с лишним весом. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube-канале Bugatti Music.

Также рэпер отметил, что его не привлекает растительность на теле. Он считает, что девушки должны удалять волосы.

«Сейчас модели какие-то жирные, волосатые. Я ненавижу жирных людей», — заключил артист.

Предприниматель и музыкант Арут Назарян поддержал Моргенштерна и добавил, что у девушек не должно быть волос на теле ниже ресниц. Бизнесмен заверил, что сбежал бы, увидев растительность на подмышечных впадинах женщины.

Ранее на Моргенштерна завели административное дело из-за нарушения правил деятельности иноагента.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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