Рэпер Моргенштерн заявил, что не одобряет бодипозитив и ненавидит полных людей

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн✱ (признан иноагентом в РФ) заявил, что не одобряет движение бодипозитива и ему не нравятся люди с лишним весом. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube-канале Bugatti Music.
Также рэпер отметил, что его не привлекает растительность на теле. Он считает, что девушки должны удалять волосы.
«Сейчас модели какие-то жирные, волосатые. Я ненавижу жирных людей», — заключил артист.
Предприниматель и музыкант Арут Назарян поддержал Моргенштерна и добавил, что у девушек не должно быть волос на теле ниже ресниц. Бизнесмен заверил, что сбежал бы, увидев растительность на подмышечных впадинах женщины.
Ранее на Моргенштерна завели административное дело из-за нарушения правил деятельности иноагента.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами