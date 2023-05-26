Террористическая группировка «Аш-Шабаб» напала на миротворческую миссию Африканского союза в Сомали

Могадишо, 26 мая. Власти Сомали сообщили о нападении боевиков «Аш-Шабаб»✱ (запрещена в РФ) на военную базу переходной миссии Африканского союза, пишут местные СМИ.
Примерно в 130 км к юго-западу от Могадишо террористическая группировка атаковала базу АТМИС и прилегающий к ней штаб, принадлежащий региональным военным.
«Сегодня утром на нашу базу было совершено нападение со стороны боевиков "Аш-Шабаб", но мы ждем официального сообщения из Atmis», — сказал заместитель представителя Народных сил обороны Уганды Део Акиики.
Атака террористов привела к ожесточенному сражению, которое длилось несколько часов. Обе стороны понесли тяжелы потери, в результате погибли 137 солдат.
Ранее стало известно, что военные Сомали ликвидировали более 40 террористов группировки «Аш-Шабаб».
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация