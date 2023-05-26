MWM: уничтожение Patriot в Киеве вскрыло уязвимость американских позиций в Тихом океане

Успешная атака ЗРК Patriot в Киеве российскими «Кинжалами» показала слабость американской ПВО в Тихоокеанском регионе, пишет Military Watch Magazine (MWM).
Позиции США на этом направлении защищают комплексы, которые показали неэффективность в борьбе с гиперзвуковыми ракетами, пишут журналисты. Это говорит об уязвимости американских территорий для атак России и Северной Кореи, которая тоже ведет разработки в этой области.
«Успех системы "Кинжал" <…> может свидетельствовать о том, что похожие разработки Северной Кореи могут иметь жизненно важное асимметричное значение для сдерживания и противодействия наступлению США», — отметили аналитики издания.
Ранее автор издания The Telegraph предположил, что использование Россией гиперзвуковых ракет станет началом нового этапа боевых действий.