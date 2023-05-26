MWM: уничтожение Patriot в Киеве вскрыло уязвимость американских позиций в Тихом океане

Позиции США на этом направлении защищают комплексы, которые показали неэффективность в борьбе с гиперзвуковыми ракетами, пишут журналисты. Это говорит об уязвимости американских территорий для атак России и Северной Кореи, которая тоже ведет разработки в этой области.