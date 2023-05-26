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В МИД Армении высказались об отсутствии планов подписания мирного договора с Баку

Политика
В МИД Армении высказались об отсутствии планов подписания мирного договора с Баку

В МИД Армении заявили, что на предстоящих переговорах в Кишиневе не планируется подписание мирного соглашения с Азербайджаном.

Встреча в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) пройдет в молдавской столице Кишинев 1 июня.

Прежде планировалось, что в ходе саммита переговоры пройдут между французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее азербайджанская сторона допустила возможность подписания мира с Ереваном. Журналисты в статьях основывались на сведениях дипломатического представителя Азербайджана во Франции.
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