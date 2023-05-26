В МИД Армении высказались об отсутствии планов подписания мирного договора с Баку

В МИД Армении заявили, что на предстоящих переговорах в Кишиневе не планируется подписание мирного соглашения с Азербайджаном.
Встреча в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) пройдет в молдавской столице Кишинев 1 июня.
Прежде планировалось, что в ходе саммита переговоры пройдут между французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ранее азербайджанская сторона допустила возможность подписания мира с Ереваном. Журналисты в статьях основывались на сведениях дипломатического представителя Азербайджана во Франции.