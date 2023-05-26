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Представители ЛНР попросили ускорить создание особой экономической зоны в регионе

Политика
Представители ЛНР попросили ускорить создание особой экономической зоны в регионе

Президент РФ Владимир Путин поддержал призыв представителей Луганской Народной Республики ускорить принятие законопроекта о создании свободной экономической зоны в новых субъектах. Соответствующее обращение было озвучено в ходе встречи главы государства с предпринимателями.

В пятницу, 26 мая лидер страны провел заседание с членами организации «Деловая Россия». При этом он отметил, что до этого практика создания особой торговой зоны уже оправдала себя в других регионах.

«Мы решали подобные вопросы в Крыму и в Севастополе, по этому же пути идём и в новых субъектах федерации», — отметил глава государства.

В связи с этим он согласился с необходимостью как можно раньше завершить рассмотрение соответствующего законопроекта. Депутатам Государственной думы следует скорее довести дело до вступления документа в силу, резюмировал Путин.

Ранее стало известно, что во время встречи президенту позвонил лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Последний подтвердил готовность продолжать диалог с Москвой и Киевом для урегулирования украинского кризиса.
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