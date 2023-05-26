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В Красноярске на площади более 700 «квадратов» загорелся дилерский центр с петербургскими тракторами

Происшествия
В Красноярске на площади более 700 «квадратов» загорелся дилерский центр с петербургскими тракторами

Крупный пожар вспыхнул в одном из автосалонов Красноярска. ЧП произошло на улице 9 Мая, рассказал источник ФАН.

Пламенем охвачено 750 квадратных метров объекта. Пожару присвоен второй ранг сложности. В основном, от огня пострадал дилерский центр бренда «Кировец», который связан с продукцией Петербургского тракторного завода.

На месте происшествия уже работают специальные службы. Внутри вспыхнувшего автосалона располагаются шесть фирм.

«Людей вывели еще до приезда МЧС», — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.

Названа и возможная причина возникновения пожара. Предполагается, что пламя могло вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

Огнеборцам ранее удалось ликвидировать возгорание в одной из московских квартир на Никитском бульваре. Пламя распространилось на площади 60 квадратных метров.
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