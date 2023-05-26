Крупный бизнес по продаже оружия стал реальной причиной конфликта на Украине. Об этом сообщил экономист Джеффри Сакс.
Эксперт в интервью Democracy Now! заявил, что американские политики знали о рисках, которыми сопровождаются амбиции НАТО по расширению территории Украины. При этом они из-за давления лоббистов не учли многочисленные предупреждения России по этому поводу.
«Мы заманили еще одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний, это не сработает для Украины. Это похоже на то, как это сработало для Афганистана», — отметил экономист.
Сакс полагает, что вложения Запада в конфликт на Украине лишь приведут к дополнительной эскалации. При этом США и их союзники продолжают подогревать конфликт.
Ранее сообщалось, что в США начинают задумываться о прекращении «банкета» Украины.