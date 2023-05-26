Эрдоган призвал жительниц Турции отложить все дела и прийти на второй тур президентских выборов

Второй тур плебисцита в республике назначен на 28 мая. В ходе первого этапа Эрдоган набрал 49% голосов, а его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу — 44%. Сейчас оба кандидата борются за привлечение электората на свою сторону.