Эрдоган призвал жительниц Турции отложить все дела и прийти на второй тур президентских выборов

Победителем станет кандидат, который пересечет отметку в 50% голосов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за два дня до второго тура выборов обратился к своим соотечественницам с призывом принять участие в голосовании.
Событие произошло в ходе «Встречи женщин» — митинга, организованного женским отделением правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР).
«Я шел вместе с вами на протяжении своей 40-летней политической карьеры и нахожусь там, где я есть, благодаря мольбам матерей. Женщины — герои борьбы, которые служат стране и нации», — сказал он.
Эрдоган также связал второй тур выборов с годовщиной падения Константинополя, сказав, что «в воскресенье мы добьемся победы, а в понедельник отпразднуем завоевание Стамбула».
«Не стройте планов на воскресенье. Такая возможность выпадает раз в пять лет. Вы можете пойти на пикник или поработать в любой другой день, но для голосования другой возможности не будет», — обратился он к избирательницам.
Второй тур плебисцита в республике назначен на 28 мая. В ходе первого этапа Эрдоган набрал 49% голосов, а его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу — 44%. Сейчас оба кандидата борются за привлечение электората на свою сторону.