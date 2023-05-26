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Эрдоган призвал жительниц Турции отложить все дела и прийти на второй тур президентских выборов

Весь мир
Эрдоган призвал жительниц Турции отложить все дела и прийти на второй тур президентских выборов

Победителем станет кандидат, который пересечет отметку в 50% голосов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за два дня до второго тура выборов обратился к своим соотечественницам с призывом принять участие в голосовании.

Событие произошло в ходе «Встречи женщин» — митинга, организованного женским отделением правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР).

«Я шел вместе с вами на протяжении своей 40-летней политической карьеры и нахожусь там, где я есть, благодаря мольбам матерей. Женщины — герои борьбы, которые служат стране и нации», — сказал он.

Эрдоган также связал второй тур выборов с годовщиной падения Константинополя, сказав, что «в воскресенье мы добьемся победы, а в понедельник отпразднуем завоевание Стамбула».

«Не стройте планов на воскресенье. Такая возможность выпадает раз в пять лет. Вы можете пойти на пикник или поработать в любой другой день, но для голосования другой возможности не будет», — обратился он к избирательницам.

Второй тур плебисцита в республике назначен на 28 мая. В ходе первого этапа Эрдоган набрал 49% голосов, а его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу — 44%. Сейчас оба кандидата борются за привлечение электората на свою сторону.

Эрдоган призвал жительниц Турции отложить все дела и прийти на второй тур президентских выборов
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