Президент России Владимир Путин заявил, что сам принял решение возобновить авиасообщение с Грузией

Президент России Владимир Путин рассказал, что открытие авиасообщения с Грузией было его личным предложением и решением.
Российский лидер объяснил решение по визам и авиасообщению с Грузией. По его словам, речь идет о стремлении поддержать в том числе и тех, кто стремится к выстраиванию нормальных отношений с Россией. Он отметил, что Москва делает шаги навстречу Тбилиси и будет это делать и далее.
Путин признался, что всегда старается распределить все положительное между коллегами. Однако в данном случае решение и предложение исходило с его стороны.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался открывать второй фронт против России.