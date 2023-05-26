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Президент России Владимир Путин заявил, что сам принял решение возобновить авиасообщение с Грузией

Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что сам принял решение возобновить авиасообщение с Грузией

Президент России Владимир Путин рассказал, что открытие авиасообщения с Грузией было его личным предложением и решением.

Российский лидер объяснил решение по визам и авиасообщению с Грузией. По его словам, речь идет о стремлении поддержать в том числе и тех, кто стремится к выстраиванию нормальных отношений с Россией. Он отметил, что Москва делает шаги навстречу Тбилиси и будет это делать и далее.

Путин признался, что всегда старается распределить все положительное между коллегами. Однако в данном случае решение и предложение исходило с его стороны.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался открывать второй фронт против России.
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