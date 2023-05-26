Президент России Владимир Путин заявил, что сам принял решение возобновить авиасообщение с Грузией

Российский лидер объяснил решение по визам и авиасообщению с Грузией. По его словам, речь идет о стремлении поддержать в том числе и тех, кто стремится к выстраиванию нормальных отношений с Россией. Он отметил, что Москва делает шаги навстречу Тбилиси и будет это делать и далее.