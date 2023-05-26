Аспирант БФУ Роберт Гресь: российские инструкторы помогают странам Африки в поддержании стабильности на их территориях

Санкт-Петербург, 26 мая. Консультативная деятельность российских инструкторов положительно влияет на внутреннюю стабильность африканских стран и успешность их лидеров. Об этом заявил аспирант Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Роберт Гресь в рамках ответов на вопросы журналистов на мероприятии «Рейтинг лидеров государств Африки: результаты исследования».
По его словам, деятельность специалистов из РФ напрямую отражается на процветании государств материка. Он отметил, что благодаря этому также развивается и сотрудничество между Москвой и Черным континентом.
«Безусловно, в тех странах, в которых Россия помогла с обеспечением безопасности, очень сильно укрепилась внутренняя стабильность, и эти президенты доказали свою жизнеспособность на своем посту и то, что они могут принимать даже не очень популярные решения в международном плане с точки зрения того, как это будут оценивать другие страны, но необходимые для своего народа. Жизнеспособность таких президентов отразилась в нашем рейтинге, который мы сегодня представляли. В том числе лидеры ЦАР, Мали и некоторых других стран получили очень неплохие позиции в рейтинге», — заявил Гресь.
Инструкторы из РФ, которых СМИ зачастую связывают с ЧВК «Вагнер», на протяжении нескольких лет качественно обучают личный состав Вооруженных сил ЦАР (FACA) и Мали (FAMa). Благодаря консультативной поддержке российских специалистов, армии вышеперечисленных африканских стран успешно противостоят радикальным группировкам и восстанавливают безопасность на территории собственных государств.
Ранее профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко в рамках пресс-конференции мероприятия «Рейтинг лидеров государств Африки: результаты исследования» заявил, что РФ одна из немногих стран, которая развивает равноправное сотрудничество с державами материка. По его мнению, это четко отображается в количестве дипломатических визитов и востребованности российского образования на Черном континенте.