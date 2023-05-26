Аспирант БФУ Роберт Гресь: российские инструкторы помогают странам Африки в поддержании стабильности на их территориях

«Безусловно, в тех странах, в которых Россия помогла с обеспечением безопасности, очень сильно укрепилась внутренняя стабильность, и эти президенты доказали свою жизнеспособность на своем посту и то, что они могут принимать даже не очень популярные решения в международном плане с точки зрения того, как это будут оценивать другие страны, но необходимые для своего народа. Жизнеспособность таких президентов отразилась в нашем рейтинге, который мы сегодня представляли. В том числе лидеры ЦАР, Мали и некоторых других стран получили очень неплохие позиции в рейтинге», — заявил Гресь.