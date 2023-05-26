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Блогер Давид Манукян рассказал, что повредил связки на ноге

Шоу-бизнес
Блогер Давид Манукян рассказал, что повредил связки на ноге

Российский блогер и рэп-певец Давид Манукян сообщил, что получил травму ноги. Об этом он рассказал в Instagram✱ (принадлежит компании Meta✱✱, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Исполнитель опубликовал ролик, на котором видна опухшая нога и посиневшая стопа. Он предположил, что у него может быть перелом. Манукян рассказал, что провел на съемках целый день с больной ногой.

Позднее он выложил снимок рентгена и заявил, что у него нет перелома, но повреждены связки. Врачи порекомендовали ему покой.

Артист обрел популярность благодаря юмористическим роликам в интернете, параллельно начал музыкальную карьеру. Принимал участие в шоу «Танцы со звездами», «Дуэты» и других проектах российского ТВ.

Ранее супруга Джигана Оксана Самойлова рассказала, что рэпер похудел на пять килограммов благодаря «жесточайшей» диете.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
  • ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
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