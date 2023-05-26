Политолог Гаврилечко: Россия оценивает ситуацию на евразийском пространстве как вполне контролируемую

Как заявил 26 мая пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай, у Астаны «нет намерений создавать или вступать в союзные государства». По словам Руслана Желдибая, «ключевой месседж» выступления президента Токаева на форуме ЕврАзЭС был в том, что интеграция в рамках союза должна идти «исключительно по экономическому треку».