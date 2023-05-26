Политолог Гаврилечко: Россия оценивает ситуацию на евразийском пространстве как вполне контролируемую

В украинском информполе активно обсуждают итоги завершившегося недавно форума Евразийского экономического сообщества, на котором президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев якобы отказался «вступать в какие-либо союзные государства». Как считает политолог Юрий Гаврилечко, ни о какой экономической изоляции России, задуманной Западом, речи сегодня не идет.
Как заявил 26 мая пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай, у Астаны «нет намерений создавать или вступать в союзные государства». По словам Руслана Желдибая, «ключевой месседж» выступления президента Токаева на форуме ЕврАзЭС был в том, что интеграция в рамках союза должна идти «исключительно по экономическому треку».
«Сегодня два участника ЕАЭС, Россия и Беларусь, показывают более высокий и тесный уровень сближения, и нужно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели. Что касается нас, то Казахстан не намерен создавать или вступать в какие-либо союзные государства», — написал Желдибай.
Напомним, в выступлении на форуме Токаев заявил о «феномене» Союзного государства, и предложил «обсудить разный уровень интеграции стран ЕАЭС». Многие в России восприняли это как откровенный демарш Астаны, вызванный ее желанием дрейфовать в сторону от Москвы и Минска.
«Это создание союза по формуле «две страны — одно государство», с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным и культурным пространством. С единым союзным правительством и парламентом, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», — отметил Токаев.
Он сообщил, что есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией, и «с этой реальностью нужно считаться».
По мнению политического эксперта Юрия Гаврилечко, сам по себе форум подтвердил, что ни о какой экономической изоляции России, задуманной Западом, речи сегодня не идет.
«Прошедший саммит подтвердил, что Россия сохраняет важные партнерские отношения с соседними государствами. И делает ставку на различные международные форумы. При этом Москва активно призывает страны Азии, Африки и Латинской Америки начать формировать многополярный мировой порядок, — указал эксперт. — На Украине обращают очень много внимания на публичную позицию президента Токаева, отказавшегося от «вступления в союзные государства». Но примерно за неделю до этого форума тот же Казахстан демонстративно не выдал агреман кандидату в послы Украины в Астане, бывшему главе Луганской ОВА Сергею Гайдаю. А у самого Киева посла в Казахстане почему-то до сих пор нет. Стоит обратить внимание и на то, в каких выражениях казахский МИД не подтвердил агреман тому же Гайдаю».
По его мнению, в связи этим инцидентом Украине нужно срочно улучшать свою кадровую политику в дипломатической сфере, и назначать на должности послов специалистов, а не кого попало.
«У всех стран есть свои интересы. И международные экономические форумы – это лишь вершина айсберга, за которой стоит масса непубличной работы. Россия же использует любые возможности для того, чтобы подчеркнуть свою роль в будущем новом миропорядке», — указал он.
В целом, считает Гаврилечко, в Москве оценивают ситуацию на евразийском пространстве как контролируемую.
«В конце концов, количество населения в странах западного мира, поддержавшего антироссийские санкции, не превышает 25% всего населения Земли. Да, ВВП у стран Запада значителен, но он неуклонно уменьшается в рамках мирового объема производства. Экономики Индии и Китая растут намного быстрее, чем у западного мира. Поэтому России в любом случае будет, кому продавать свои энергоресурсы. На этом фоне Москва продолжает продвигать свою доктрину о многополярном мире, где Россия занимает особое место», — подчеркнул аналитик.
По его мнению, влияние РФ на евразийском пространстве увеличивается также благодаря росту взаимодействия с Китаем.
«Поднебесная также активно расширяет свою сферу влияния в регионе. Недавно, к примеру, в КНР прошел саммит «Центральная Азия – Китай», в рамках которого КНР, Узбекистан и Кыргызстан огласили намерение построить железнодорожный коридор по маршруту «Китай – Европа». Происходит стремительное экономическое, политическое сближение Китая с центрально-азиатскими государствами. И Пекин явно дает понять, что готов вместе с РФ гарантировать безопасность региона», — заключил Гаврилечко.
Напомним, как заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания союза, Армения стала «главным бенефициаром» взаимодействия внутри ЕврАзЭС. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил высокий темп роста экономики Армении среди стран ЕАЭС — более 12%. Премьер Армении Никол Пашинян подтвердил, что это действительно так.