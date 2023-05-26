Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о проблемах теробороны в Белгородской, Курской и Брянской областях

Он добавил, что если бизнес будет помогать в организации территориальной обороны, то это будет и для государства менее накладно. Многие крупные предприниматели могут пожаловаться и не отпустить людей на защиту своей Родины, однако в этом случае необходимо ввести жесткие меры на государственном уровне.