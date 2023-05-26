Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о проблемах теробороны в Белгородской, Курской и Брянской областях

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о проблемах территориальной обороны в приграничный районах — Белгородской, Курской и Брянской областях.
По словам главы «оркестра», предпринимателей, которые помогают стране во время ведения боевых действий, необходимо поощрять. Можно придумать специальную субсидию или создать награду.
«Может быть, ему как-то помогать деньгами, может быть, ему просто надо дать медаль за заслуги перед отечеством или еще какую-нибудь придумать за спасение России, и он своим детям потом передаст эту медаль, а они все скажут, что папа не просто дурака валял, а был уважаемым и заслуженным», — заявил Пригожин на видео, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».
Он добавил, что если бизнес будет помогать в организации территориальной обороны, то это будет и для государства менее накладно. Многие крупные предприниматели могут пожаловаться и не отпустить людей на защиту своей Родины, однако в этом случае необходимо ввести жесткие меры на государственном уровне.
«Вместо того, чтобы, там гаишники стоят и деньги собирают на каждом углу, вместо того, чтобы деньги собирать, законы под это делать, что можно нарушать, а что нет, должны сделать законы, по которым работодатель обязан тебя отпустить, а если не отпустил, то чем он занимается? По идее вот он и занимается предательством своей Родины. Вот, собственно говоря, на наш взгляд, должна быть такая структура», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».
Пригожин ранее призвал представителей теробороны защитить свой дом и семью. По его словам, в первую очередь необходимо возвести окопы и опорные пункты, а также дать людям автоматы.