Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент России Владимир Путин поддержал продление моратория для участников ВЭД

Экономика
Президент России Владимир Путин поддержал продление моратория для участников ВЭД

Мораторий для участников внешнеэкономической деятельности будет продлен на два года, заявил президент России Владимир Путин.

Таким образом он прокомментировал предложение продлить приостановку ответственности за связанные с санкциями валютные нарушения. Также глава РФ подчеркнул, что по таким ситуациям для предпринимателей сохраняется «полная амнистия».

«Продлить мораторий точно нужно, и точно совершенно нужно ни в коем случае не допустить потом каких-то выплат со стороны бизнеса задним числом», — заявил президент на совещании с представителями «Деловой России».

Путин временно прервал встречу с предпринимателями из-за звонка бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
владимир путин Деловая Россия валютные преступления
Военкоры ФАН