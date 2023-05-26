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Польша намерена закрыть границу для грузовых автомобилей из России и Белоруссии

Политика
Польша намерена закрыть границу для грузовых автомобилей из России и Белоруссии

Власти Польши заявили о своих планах ввести запрет на движение через территорию страны для российских и белорусских грузовиков. Проект постановления был размещен в пятницу в правительственном законодательном центре.

В проекте говорится о приостановлении грузового пограничного движения на пограничных пунктах для грузовых автомобилей с белорусскими и российскими номерами. Документ вступит в силу через сутки после официальной публикации.

Ранее сообщалось, что власти Польши рекомендовали гражданам именовать город Калининград новым названием «Крулевец». Такое решение было принято в польском государственном ведомстве по стандартизации географических.
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