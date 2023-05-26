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Причиной смерти Джорджа Флойда назвали передозировку наркотиками

Общество
Причиной смерти Джорджа Флойда назвали передозировку наркотиками

Афроамериканец Джордж Флойд умер от передозировки. Об этом свидетельствуют результаты вскрытия.

Вскрытие проводили судмедэксперты округа Хеннепин, штат Миннесота. Специалисты не нашли у умершего опасных травм, которые мог нанести полицейский Дерек Шовин. Вероятно, экспертиза может привести к новому судебному процессу по данному делу.

Два года назад офицера полиции Миннеаполиса (столица Миннесоты) приговорили к 22,5 года тюрьмы за якобы убийство афроамериканца. Дело вызвало широкий резонанс, привело к беспорядкам и появлению движения BLM в США. В июне 2021 года в Нью-Йорке открыли памятник Флойду.

В 2021 году осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-офицер полиции признал вину.
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