Причиной смерти Джорджа Флойда назвали передозировку наркотиками

Два года назад офицера полиции Миннеаполиса (столица Миннесоты) приговорили к 22,5 года тюрьмы за якобы убийство афроамериканца. Дело вызвало широкий резонанс, привело к беспорядкам и появлению движения BLM в США. В июне 2021 года в Нью-Йорке открыли памятник Флойду.