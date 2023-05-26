Причиной смерти Джорджа Флойда назвали передозировку наркотиками

Афроамериканец Джордж Флойд умер от передозировки. Об этом свидетельствуют результаты вскрытия.
Вскрытие проводили судмедэксперты округа Хеннепин, штат Миннесота. Специалисты не нашли у умершего опасных травм, которые мог нанести полицейский Дерек Шовин. Вероятно, экспертиза может привести к новому судебному процессу по данному делу.
Два года назад офицера полиции Миннеаполиса (столица Миннесоты) приговорили к 22,5 года тюрьмы за якобы убийство афроамериканца. Дело вызвало широкий резонанс, привело к беспорядкам и появлению движения BLM в США. В июне 2021 года в Нью-Йорке открыли памятник Флойду.
В 2021 году осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-офицер полиции признал вину.