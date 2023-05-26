Бразильский президент Лула да Силва подтвердил готовность вести диалог с Россией и Украиной

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил готовность поддерживать диалог по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил сам лидер латиноамериканского государства.
Беседа состоялась в пятницу, 26 мая. При этом звонок раздался во время встречи главы Кремля с представителями организации «Деловая Россия».
Как стало известно, бразильский политик выразил готовность продолжать усилия по снижению напряженности в зоне конфликта. В то же время Лула да Силва отметил, что намерен вести диалог с Москвой и Киевом одновременно.
Также зарубежный президент попросил Путина передать участвовавшим в заседании предпринимателям поздравление с профессиональным праздником. Он пожелал российским бизнесменам успехов и благополучия.