Стало известно, кто исполнит роль главного антагониста в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

Имена исполнителей главных ролей в сериале «Постучись в мою дверь», съемки которого сейчас проходят в российской столице, до сих пор держат в тайне. Какие лица и голоса зрители будут после премьеры ассоциировать с Серканом Болатом и Эдой, не разглашается. Зато роль главного злодея досталась Максиму Белбородову, известному по фильмам «28 панфиловцев», «Одиночка», сериалам «Разведчицы», «За час до рассвета», «Переговорщик» и другим кино- и телеработам.
В сериале, который задуман, как конкурент турецкому продукту, Белбородов сыграет Обухова. Это, по словам самого актера, «достаточно скользкий тип», сообщили ФАН в пресс-службе ТНТ.
«Изначально я пробовался на Серкана Болата, но прекрасно понимал, что я не Серкан, потому что у меня отрицательное обаяние. Так что авторы совершенно справедливо предложили мне роль антагониста», — рассказывает 34-летний артист.
Максим родился и начал актерскую карьеру в Петербурге под фамилией Павлов. Но затем сменил ее на девичью фамилию своей мамы, так как она более запоминающаяся. Так его и знают зрители — Максим Белбородов.
Актер уже сыграл в ряде популярных фильмов и сериалов, среди которых «Город особого назначения, «Цыпленок жареный», «Крепость Бадабер» и другие. Но к турецким сериалам пока не имел отношения и прототип российской картины, сериал «Постучись в мою дверь» ранее не смотрел.
«Я не знаком с турецким сериалом, и, честно говоря, не собираюсь сейчас с ним знакомиться. Хочу сделать своего героя таким, как вижу его я, и, конечно, режиссер. Пока у меня был всего один съемочный день. Атмосфера на площадке благоприятная, костюмы просто великолепные, мне кажется, что сериал получится очень красивым», — поделился впечатлениями актер.
Поклонникам жанра уже стало известно, кто еще снимается в русской адаптации турецкого сериала. Так, на днях были озвучены имена актрис Юлии Сериной, Александры Тулиновой и Екатерины Шумаковой, которые воплотят на экране образы подруг «русской Эды». Создатели проекта обещают, что сериал не будет в точности повторять оригинал: появятся новые сюжетные моменты, в том числе новые линии персонажей и героев второго плана.