Стало известно, кто исполнит роль главного антагониста в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

Имена исполнителей главных ролей в сериале «Постучись в мою дверь», съемки которого сейчас проходят в российской столице, до сих пор держат в тайне. Какие лица и голоса зрители будут после премьеры ассоциировать с Серканом Болатом и Эдой, не разглашается. Зато роль главного злодея досталась Максиму Белбородову, известному по фильмам «28 панфиловцев», «Одиночка», сериалам «Разведчицы», «За час до рассвета», «Переговорщик» и другим кино- и телеработам.