Иван Охлобыстин поддержал телеведущего Ивана Урганта и выступил против травли

Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что граждане несправедливо обрушились с травлей на Ивана Урганта после начала специальной военной операции на Украине. Сообщает издание «Утро.ру».
Напомним, в первые дни после начала СВО шоумен опубликовал в соцсетях черный квадрат с призывом все закончить, после чего уехал в Израиль. Именно тогда началась волна недовольств со стороны общественности.
Охлобыстин считает, что это необходимо прекратить. Он отметил, что телеведущий является профессионалом и терять таких людей нельзя.
По мнению актера, Ургант случайно оказался среди «непатриотично настроенных» звезд. А народ очень любит ставить клеймо врага на всех при малейшей ошибке.
«Но он очень умный человек. И нигде особо не позволял», — заключил Охлобыстин.
Ранее дочь российского телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия опубликовала в своем блоге откровенное фото.