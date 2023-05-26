В Адыгее из-за сильных дождей затопило затопило аул Ходзь

В Республике Адыгея в результате сильных проливных дождей затопило аул Ходзь, сообщает Telegram-канал «RT на русском».
Глава субъекта Мурат Кумпилов заявил, что из-за стихии потоплены некоторые улицы аула и дома в низине. Кроме того, под воду ушли поля и выезд из населенного пункта.
К месту прибыли соответствующие оперативные службы с необходимой техникой. Ведутся работы по устранению последствий.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области в результате штормового ветра сорвалась крыша здания школы. Пострадавших из-за происшествия нет. В региональном МЧС предупредили, что в южных районах области местами ожидаются усиление ветра, ливневые дожди и град.