Президент России Владимир Путин предложил декриминализировать некоторые экономические преступления

Слова лидера страны приводит РИА Новости. Глава государства сделал акцент на том, что дал администрации поручение подготовить идеи по этому вопросу. Он также подчеркнул, что соответствующая тема войдет в список обсуждений на Петербургском экономическом форуме. Одно из важнейших событий для отечественных бизнесменов традиционно пройдет летом.