Президент России Владимир Путин предложил декриминализировать некоторые экономические преступления

Президент России Владимир Путин указал на необходимость декриминализировать часть экономических преступлений.
Слова лидера страны приводит РИА Новости. Глава государства сделал акцент на том, что дал администрации поручение подготовить идеи по этому вопросу. Он также подчеркнул, что соответствующая тема войдет в список обсуждений на Петербургском экономическом форуме. Одно из важнейших событий для отечественных бизнесменов традиционно пройдет летом.
Стоит отметить, что вопрос роста эффективности отечественной экономики также обсуждался в рамках встречи с организацией «Деловая Россия». На мероприятии Путин предложил сделать следующее пятилетие временем созидательного предпринимательского труда.