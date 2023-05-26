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Президент Радев: русские и украинцы одинаково близки болгарам

Политика
Президент Радев: русские и украинцы одинаково близки болгарам

Власти Болгарии настаивают на мирном решении конфликта России и Украины, так как обе эти страны одинаково близки болгарам, сообщил глава республики Румен Радев.

Политик сообщил об этом во время встречи с хорватским лидером Зораном Милановичем. Также Радев напомнил о помощи России в освобождении болгарских земель от османских захватчиков в XIX веке.

«Мы настаиваем на скорейшем дипломатическом и мирном решении конфликта, поскольку русские и украинцы нам одинаково близки. У нас одинаково тесные исторические связи», — цитирует политика издание Novinite.

Ранее власти Болгарии ужесточили требования для туристов с многократной шенгенской визой.
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