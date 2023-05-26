Иран занял восьмое место в мире по абсолютной выплавке стали

Государство развивает промышленность в условиях международных экономических ограничений.
Иран увеличил производство стали на 5,9% за апрель, в то время как среднемировой показатель упал на 2,4%. Всего же республика выплавила 9,7 миллиона тонн данной продукции.
В целом на планете производство стали падает: за первые четыре месяца 2023 года ее произведено 622,7 миллиона тонн, что на 13% ниже прошлогодних показателей.
Иран развивает сталелитейную промышленность несмотря на действие западных санкций и недавнюю эпидемию коронавируса. Сегодня республика занимает восьмое место в мире по выплавке стали и первое по темпам ее роста.
Подобная ситуация характерна для развивающихся индустриальных стран, так как в постиндустриальной экономике сталелитейная отрасль сокращается за счет производства легких и прочных материалов, прежде всего полимеров.