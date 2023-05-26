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Израильский поселенец застрелил напавшего на него палестинца к югу от Хеврона

Весь мир
Израильский поселенец застрелил напавшего на него палестинца к югу от Хеврона

Пришедший в еврейскую деревню злоумышленник действовал один.

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о смертельном инциденте в еврейском поселении Тене Омарим южнее Хеврона, где погиб палестинец.

Известно, что араб незаконно проник на территорию закрытого населенного пункта в то время, как его жители находились в синагоге по случаю праздника Шавуот.

Мужчина напал с ножом на одного из евреев, однако был застрелен на месте. Прибывшие вскоре военные и полиция прочесали окрестности и опечатали храм.

Еврейским поселенцам через специальное приложение для оповещений пришло предписание оставаться в своих домах и запереть двери 26 мая до 10:00 по местному времени.
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