Израильский поселенец застрелил напавшего на него палестинца к югу от Хеврона

Пришедший в еврейскую деревню злоумышленник действовал один.
Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о смертельном инциденте в еврейском поселении Тене Омарим южнее Хеврона, где погиб палестинец.
Известно, что араб незаконно проник на территорию закрытого населенного пункта в то время, как его жители находились в синагоге по случаю праздника Шавуот.
Мужчина напал с ножом на одного из евреев, однако был застрелен на месте. Прибывшие вскоре военные и полиция прочесали окрестности и опечатали храм.
Еврейским поселенцам через специальное приложение для оповещений пришло предписание оставаться в своих домах и запереть двери 26 мая до 10:00 по местному времени.