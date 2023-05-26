Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

На Ямале проводят проверку из-за пожара в деревянном трехэтажном доме в Аксарке

Происшествия
На Ямале проводят проверку из-за пожара в деревянном трехэтажном доме в Аксарке

Оперативная группа СК начала следственные мероприятия на месте пожара жилого дома в селе Аксарка Приуральского района. Об этом сообщили в следственном управлении по ЯНАО.

По результатам следственных мероприятий будет принято решение и дана юридическая оценка. Согласно информации СК, местом возгорания стала квартира на втором этаже, где проживает многодетная семья, пишет «Север-Пресс».

«Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, выясняются обстоятельства происшествия. По предварительным данным следствия, очагом возгорания стала квартира на втором этаже, где проживает многодетная семья», — сообщили в ведомстве.

Ранее пожар со смертельным исходом произошел в жилом доме в Благоварском районе Башкортостана. В результате происшествия погибли четыре человека.
янао следственный комитет пожар в доме
Военкоры ФАН