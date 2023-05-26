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Врио губернатора Херсонской области Сальдо заявил, что близкий человек хотел отравить его в августе 2022 года

Происшествия
Врио губернатора Херсонской области Сальдо заявил, что близкий человек хотел отравить его в августе 2022 года

Исполнителем покушения на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, которое произошло в августе 2022 года, оказался близкий политику человек. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

В прошлом году врачи госпитализировали чиновника после обследования. Как стало известно, посягательство на его жизнь было совершено с применением боевого отравляющего вещества.

Сальдо отметил, что ядовитый химикат просто налили в еду и он подействовал мгновенно. Тем не менее правоохранители уже нашли злоумышленника.

«Человека купили, купили за очень большие деньги. Того, кому я доверял. Один из ближнего круга», — сказал политик.

Собеседник агентства добавил, что стал намного осторожнее и начал уделять больше внимания приватности. При этом произошедшее стало не единственным подобным случаем — в разное время чиновника и членов его семьи пытались похитить и даже подорвать во время передвижения на машине.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об очередном обстреле со стороны украинских боевиков. Атаке подверглось село Новая Таволжанка.
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