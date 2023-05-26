Экономический пузырь США лопнет в ближайшее время, достанется всем: депутат Альшевских о последствиях для РФ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что американский доллар становится токсичным, а Соединенные Штаты стоят на пороге дефолта. Грозит ли Америке кризис, способный зацепить другие страны, и как к нему подготовиться России, объяснил корреспонденту ФАН депутат Государственной думы Андрей Альшевских.
«Мы стоим на пороге грандиозных событий мирового масштаба. Я думаю, в ближайшее время все-таки лопнет тот экономический пузырь, который надувала Америка. И затронет не только Штаты, но и другие страны, в том числе и Российскую Федерацию. Но если смотреть по последствиям, то мы одна из немногих стран в мире, которая готова к ним. Понятно, что нас затронет, но я думаю, мы минимизируем это воздействие, потому что живем в достаточно тяжелой ситуации на протяжении длительного времени. И понятно, что наша экономика уже в большой степени адаптирована. Понятно, что будут возникать дополнительные какие-то проблемы. Но тем не менее мы к этим сложностям будем готовы», — поделился своим мнением собеседник ФАН.
Кризиса, тем не менее, не миновать, хотя он и не разразится прямо сейчас, считает член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских.
«Почему нас коснется и зацепит? Потому что мы являемся частью мировой экономики. Но как показывают последние события санкционной борьбы с нами ведущих западных держав, наша экономика способна выдержать и больше. Ну а что касается самого дефолта, я не думаю, что США его допустят сейчас. Я думаю, как у них это всегда бывает, в последний день или в последние часы Конгресс примет решение и поднимет потолок госдолга. Но тем не менее это не решение проблемы — это всего лишь отсрочка краха американской экономики. Но Штаты будут, как говорится, оттягивать его до последнего», — подытожил парламентарий.
Ранее экономист МГУ Андрей Колганов рассказал журналистам про уязвимое место американского доллара.