Уехавшая из РФ певица Земфира зарегистрировала в Москве новую фирму под названием «Родина»

Покинувшая Россию певица Земфира✱ (признана иноагентом в РФ) зарегистрировала в столице новую компанию под названием «Родина», сообщил источник ФАН.
Сообщается, что юридическим адресом в документах значится квартира директора группы «Машина времени» Андрея Макаревича✱ (признан иноагентом в РФ). Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Предположительно, фирма будет заниматься звукозаписывающей деятельностью и изданием музыкальных произведений.
Источник рассказал, что певица, имеющая уже одну студию в Москве, просто-напросто предоставила помещение, которое у нее было в собственности. Впоследствии она оказалась среди учредителей. Известно, что данную территорию она приобрела очень давно.
Отметим, что ООО «Родина» было зарегистрировано 24 мая. Ее генеральным директором является Сергей Морозов.
Ранее Земфира потребовала снять с нее статус иноагента. Об этом ФАН рассказали в судебной инстанции.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами