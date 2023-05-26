В ЯНАО начался основной этап сдачи ЕГЭ

Ямальские выпускники школ сдали первые экзамены по химии, географии и литературе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
Сообщается, что результаты аттестации за 26 мая будут известны 9 июня. Всего в 2023 году сдавать ЕГЭ будут 3306 ямальцев, пишет «Север-Пресс».
«26 мая 755 одиннадцатиклассников, выпускников прошлых лет и обучающихся колледжей, которые планируют продолжить учебу в вузах, пишут ЕГЭ», — говорится в сообщении.
Минимальный бал по русскому языку и математике в текущем году составит 24 балла и 7. Общий порядок сдачи экзаменов не изменился, однако ЕГЭ по истории теперь будет длиться на 30 минут дольше.
Ранее эксперт в области психологии Наталья Памфилова дала ряд рекомендаций для выпускников, которые сдают ЕГЭ. Она посоветовала не фиксироваться на пугающих или тревожащих факторах.