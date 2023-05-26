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Путин прервал встречу с «Деловой Россией» ради телефонного разговора с президентом Бразилии

Политика
Путин прервал встречу с «Деловой Россией» ради телефонного разговора с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин прервал встречу с членами общественной организации «Деловая Россия» ради телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Российский лидер ненадолго прервал встречу, проходившую в пятниу. Позже глава государства обратился к присутствующим.

Он отметил, что беседовал с бразильским президентом. Путин передал всем участникам мероприятия и всему предпринимательскому сообществу РФ пожелания успехов и благополучия в бизнесе от Лулы да Силвы.

Ранее бразильский президент объяснил отказ передавать снаряды для Украины нежеланием вступать в конфликт. Он объяснил, что не намерен поставлять вооружение, которое будет использовано в конфликте на Украине.
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