Путин прервал встречу с «Деловой Россией» ради телефонного разговора с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин прервал встречу с членами общественной организации «Деловая Россия» ради телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Российский лидер ненадолго прервал встречу, проходившую в пятниу. Позже глава государства обратился к присутствующим.
Он отметил, что беседовал с бразильским президентом. Путин передал всем участникам мероприятия и всему предпринимательскому сообществу РФ пожелания успехов и благополучия в бизнесе от Лулы да Силвы.
Ранее бразильский президент объяснил отказ передавать снаряды для Украины нежеланием вступать в конфликт. Он объяснил, что не намерен поставлять вооружение, которое будет использовано в конфликте на Украине.