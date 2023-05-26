Смоленские школы приняли участие в неделе русского языка

Тематические лекции, приуроченные ко Дню славянской письменности и Дню филолога, прошли в нескольких общеобразовательных заведениях Смоленска.
Так, лекции состоялись в школах №№6, 24 и 33, пишет SmolNarod.ru, со ссылкой на «Смоленская народная газета» . Перед слушателями выступали студенты филологического факультета Смоленского государственного университета. Мероприятия в рамках недели русского языка в настоящее время проходят в восьми регионах Центрального федерального округа.
Более 15 образовательных организаций и учреждений культуры примут участие в акции. Кроме того, на мероприятиях выступят знаменитые исследователи русского языка. Слушатели смогут погрузиться в мир искусства и языкознания, узнают интересные факты о первой азбуке и классических произведениях.