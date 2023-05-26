Смоленские школы приняли участие в неделе русского языка

Так, лекции состоялись в школах №№6, 24 и 33, пишет SmolNarod.ru, со ссылкой на «Смоленская народная газета» . Перед слушателями выступали студенты филологического факультета Смоленского государственного университета. Мероприятия в рамках недели русского языка в настоящее время проходят в восьми регионах Центрального федерального округа.