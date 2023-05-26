Фильм «Чебурашка» вышел в прокат во всех странах Ближнего Востока

Полнометражный фильм «Чебурашка» стал доступен в широком прокате во всех странах Ближнего Востока, сообщила представитель продюсерской компании «Централ партнершип» (ЦПШ) Лейла Атакишиева на форуме Moscow Export Day.
Она отметила, что большинство показов проходили с английской озвучкой и арабскими субтитрами.
«Релиз "Чебурашки" на Ближнем Востоке <...> прошел вполне успешно, (показы. — Прим. ред.) проходили на английском языке с арабскими субтитрами. Прокат был нацелен на местную аудиторию», — подчеркнула Атакишиева.
По ее словам, арабские страны являются перспективным направлением для компании наряду с рынком Латинской Америки, Индии и азиатских стран.
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