Врач Муравец назвал способ борьбы с диабетом

Главврач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец дал совет людям с диагнозом диабета.
По словам эксперта, исключить развитие инсулинорезистентности, грозящей перерасти в сахарный диабет второго типа, можно благодаря регулярным физическим упражнениям, которые восстанавливают чувствительность тканей к инсулину. Упражнения одновременно снижают вес и уровень глюкозы в крови, сообщает sovainfo.ru.
Попутно физкультура улучшает показатели жирового обмена, работу печени и поджелудочной железы, а также общее состояние, поднимается настроение и увеличивается энергетический потенциал организма. В результате даже появляется возможность снизить дозировку инсулина.