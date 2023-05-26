Врач Муравец назвал способ борьбы с диабетом

По словам эксперта, исключить развитие инсулинорезистентности, грозящей перерасти в сахарный диабет второго типа, можно благодаря регулярным физическим упражнениям, которые восстанавливают чувствительность тканей к инсулину. Упражнения одновременно снижают вес и уровень глюкозы в крови, сообщает sovainfo.ru.