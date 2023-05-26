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Певица Мария Максакова рассказала, что испугалась при первой встрече внешнего вида Ларисы Долиной

Шоу-бизнес
Певица Мария Максакова рассказала, что испугалась при первой встрече внешнего вида Ларисы Долиной

Оперная певица Мария Максакова✱ (признана иноагентом в РФ) подвергла резкой критике внешний вид народной артистки России Ларисы Долиной, сообщает издание «СтарХит».

Исполнительница вспомнила, как впервые встретила Долину в лифте примерно 10 лет назад. По словам Максаковой, Лариса Александровна была без грима и ее «то ли ее недавно эксгумировали, то ли она сама выкопалась»

Экс-солистка Мариинского театра сказала, что испугалась Долину, потому что у нее не было с собой «ни серебряных пуль, ни осиного кола».

Ранее Любовь Казарновская прокомментировала слова бежавшей на Украину певицы Максакова в ее адрес.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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