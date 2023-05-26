Визажист Москвичева рассказала, как правильно наносить тональный крем для защиты от солнца

Визажист косметической компании Avon Юлия Москвичева в интервью журналистам интернет-издания «Газета.Ru» рассказала о том, как правильно защитить себя от солнца.
Москвичева сказала, что один тональный крем не сможет полноценно спасти кожу от ультрафиолетовых лучей. Для лучшей защиты от солнца перед нанесением тональника, по словам специалиста, необходимо использовать крем с SPF.
Она отметила, что если человек планирует гулять в городе, то достаточно приобрести солнцезащитный крем SPF 30, а если отправляется на пляж – то SPF 50. Лучшим средством будет то, в котором имеются современные фильтры, которые не нужно обновлять в течение дня.
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