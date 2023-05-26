Визажист Москвичева рассказала, как правильно наносить тональный крем для защиты от солнца

Она отметила, что если человек планирует гулять в городе, то достаточно приобрести солнцезащитный крем SPF 30, а если отправляется на пляж – то SPF 50. Лучшим средством будет то, в котором имеются современные фильтры, которые не нужно обновлять в течение дня.